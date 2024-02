Lady Gaga : tout ce que l’on sait de son prochain album

L’interprète de « Bad Romance » apparait dans un nouveau post Instagram une guitare dans les bras et écrit en légende : « Non, je ne fais pas un album de rock. » Pas de rock donc mais un album qui semble bien là !

Les rumeurs autour de son prochain album

Tout a commencé en novembre 2023, lorsque la chanteuse a été aperçu avec Will.i.am dans un restaurant. Les deux artistes portaient une tonne de papiers. Ce rendez-vous sentait la nouvelle musique à plein nez. Will.i.am avait déjà travaillé avec Lady Gaga en 2013 sur la chanson « Fashion ! ».

Entre temps, la chanteuse a rejoint les Rolling Stones sur le titre « Sweet Sounds Of Heaven ». Une collaboration qui s’est faite par hasard ! Lady Gaga travaillait dans le même studio que le groupe à New York et leur a demandé un jour si elle pouvait passer les voir. Résultat de cette visite : une collaboration explosive ! Mais une question se pose, que faisait-elle dans un studio ? Peut-être bossait-elle déjà sur de la nouvelle musique ?