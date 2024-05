Beyoncé prépare-t-elle son retour sur scène en Australie ?

Un retour attendu. L'an dernier, le « Renaissance Tour » en a mis plein la vue aux fans de Beyoncé en Europe, puis en Amérique du Nord. Aujourd'hui, les Beyhive réclament le retour de la chanteuse sur scène, surtout après la sortie, en mars dernier, de son nouvel album « Cowboy Carter ». C’est notamment le cas du côté Asie-Pacifique qui n’a pas vu passer Queen B l’année dernière. Après 10 ans d’absence sur le sol australien, ses fans trépignent d’impatience.

Et le souhait de revoir la star en concert du côté de Sydney ou Melbourne pourrait devenir réalité. Le bruit court en effet que la chanteuse de Houston prépare quelque chose sur les terres de Sia. Un retour qui serait largement salué et qui pourrait être l’occasion, à l’image de Taylor Swift et son « Eras Tour The Tortured Poet Department », de lancer le « Cowboy Carter Tour ».