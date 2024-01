« A Star Is Born » : le film avec Lady Gaga est-il inspiré d'une histoire vraie ?

« A Star Is Born » fait partie de ces films qu’on ne se lasse pas de voir et de revoir à chaque fois qu’il est diffusé à la télévision. Sorti en 2018, ce long-métrage mettant en scène l’histoire d’amour naissante entre Ally (Lady Gaga) et Jackson (Bradley Cooper) a enflammé les écrans et les cœurs grâce à ses musiques exceptionnelles et ses personnages passionnés. Mais le film est-il inspiré d’une histoire vraie ?

« A Star Is Born » est en réalité le remake d’un autre film sorti en 1937 de William A. Wellman. Un long-métrage qui a également inspiré deux autres films avant celui de Lady Gaga. L'un d'entre eux a été dévoilé en 1954 et mettait en scène Judy Garland, l'autre plus connu avec Barbra Streisand date de 1976. Pour autant, en réalisant ce film Bradley Cooper a eu l’audacieuse idée de s’inspirer de sa propre vie ainsi de celle de l’interprète de « Bad Romance » pour façonner ses personnages.

Les ressemblances entre les personnages et les acteurs

Comme Jackson Maine, Bradley Cooper a dû lutter pendant plusieurs années contre ses addictions. Contrairement à son rôle, cependant, il a complètement dépassé ses vices.

Pour le cas d’Ally, Lady Gaga expliquait à Vanity Fair les similitudes avec sa propre carrière : « Je frappais toutes les portes possibles, traînant mon piano dans New York pour essayer d'amener les gens à écouter ce que j'avais à dire. » Comme la star, son personnage fictif a connu des débuts difficiles et a également été critiqué par l'industrie musicale à cause de son apparence. « J'ai dû remonter encore plus loin, jusqu'à mon adolescence, où j'ai été victime d'intimidation au lycée et où je ne me sentais pas assez jolie », confiait-elle à propos de son rôle qu'elle a voulu plus authentique. Attention : le but n’était pas de faire une biographie de Lady Gaga, mais d’apporter sa part d’expérience à Ally. Un coup de maître puisque cette approche lui a valu un Oscar en 2019.