Gala des Pièces Jaunes : la bande-annonce avec A$AP Rocky, Kendji et J Balvin

De la joie, de la musique et… des stars. A l’Accor Arena de Paris, ce vendredi 26 janvier, de grands noms de la scène française et internationale vont se réunir au profit de l’opération Pièces jaunes, rendez-vous incontournable de la générosité depuis trente-cinq ans. L’objectif reste inchangé : améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents hospitalisés. Une bande-annonce a été dévoilée et montre les différents artistes qui vont se succéder sur scène lors de ce concert exceptionnel en partenariat avec NRJ.

Déjà présente l’année dernière, Lisa du groupe BLACKPINK sera de retour à l'Accor Arena. La star coréenne partagera l’affiche avec de prestigieux artistes internationaux : Stray Kids, J Balvin, Maroon 5, Pharrell Williams ou encore A$AP Rocky. Côté pop française, Gims, Vianney et Kendji Girac participeront, eux aussi, au concert. Enfin, cette programmation éclectique sera complétée par du classique avec la pianiste Khatia Buniatishvili, le violoncelliste Gautier Capuçon, ainsi qu’un orchestre symphonique dirigé par Adrien Perruchon et Maxime Pascal.

Le Gala du 26 janvier sera retransmis, dès le lendemain, samedi 27 janvier, à 20h40 sur France 2. Pour soutenir l'opération Pièces jaunes, rendez-vous sur le site de la Fondation des Hôpitaux.