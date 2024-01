Après le succès de « Say Say Say », reprise du célèbre titre de Paul McCartney et Michael Jackson de 1983, Kygo s’attaque donc à un autre emblématique, du tout début des années 2000 cette fois. Un nouveau titre qui devraient ravir les fans du DJ norvégien dont le dernier album « Thrill Of The Chase » est sorti en 2022.

