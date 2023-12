Rihanna et A$AP Rocky : le secret de leur rencontre enfin révélé !

Dimanche 12 février 2023. Les Américains ont les yeux rivés sur le plus grand show de l’année : la mi-temps du super bowl ! Après 7 ans sans album, Rihanna fait son grand come-back, et quel événement ! En total look rouge, habillée d’une combinaison, elle dévoile son baby bump naissant ! Dans le public, un spectateur est plus émotif que les autres : il s’agit d’A$AP Rocky, son mec et le père de ses deux enfants.

Pourtant, entre eux, rien n’était gagné d’avance... Lorsqu’ils se rencontrent en 2012, c’est clairement le chaos dans la vie de la chanteuse : Rihanna sort d’une love story plus que mouvementée et médiatisée avec Chris Brown, un chanteur et rappeur américain. Quelques années plus tôt, un soir de février 2009, Chris Brown va complètement disjoncter. Ce soir-là, c’est une avant-première des Grammy et Rihanna va se retrouver jetée d’une voiture avec des coups au visage, une lèvre fendue et les yeux semi-clos…

A$AP Rocky : bloqué dans la friendzone par Rihanna !

C’est donc au milieu de cette confusion la plus totale qu’A$AP Rocky et Rihanna se rencontrent dans le cadre d’une collaboration musicale. Mais après sa relation toxique, Rihanna ne voit pas ce qu’il se passe : ASAP Rocky a un crush pour elle ! Ensuite, les deux artistes vivront plusieurs histoires d'amour avec d’autres personnalités : Drake pour Rihanna, Kendall Jenner pour A$AP Rocky, avant de confirmer leur couple en 2021… Enfin ! Aujourd’hui, ils sont les heureux parents de deux enfants.

Mais… comment sont-ils passés de best friends à power couple en huit ans ? Quelles sont les différentes étapes qui ont jalonné leur histoire d'amour ? Pour le découvrir, écoutez-le nouvel épisode de Gossip Love !