BLACKPINK : Lisa reprend un tube de Britney Spears dans les rues de Paris

Pour les fans de K-pop, l’année 2023 se finit sur une note plus que positive puisque les membres du groupe BLACKPINK leur réservent de belles surprises. Après avoir assuré une énorme tournée mondiale, marqué par un passage au Stade de France, et un show en tête d’affiche du festival Coachella, les quatre jeunes femmes ont des nouvelles excitantes pour l’année à venir. Et la première surprise, c’est la cover inattendue publiée par Lisa. En effet, le jour de Noël la vocaliste du groupe a publié une reprise du titre « My Only Wish (This Year) » de l’iconique Britney Spears, présent sur la compilation « Platinum Christmas » paru en 2000.

Une reprise étonnante d’autant que l’interprète de « MONEY » nous a habitué à ses couplets rappés et qui pose ici sur une mélodie enchanteresse. Toirs jours après sa diffusion, le clip tourné dans le rues de Paris est parvenu à cumuler plus de 5,2 millions de vues sur Youtube. Et elle n’est pas la seule membre du groupe à s’être prêtée à l’exercice puisque Jennie, que l’on a pu apercevoir dans « The Idol », a également partagé sa cover du titre de « Snowman » de Sia, mais version coréenne. Sa vidéo cumule, quant à elle, plus de 5,6 millions de vues.