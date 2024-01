Vitaa et Slimane réunis : la chanteuse bouleversée par la surprise de son ami

Trois mois après la sortie de son album « Charlotte », Vitaa est sur tous les fronts. La marraine de la « Star Academy » peut se féliciter d’un excellent démarrage pour son projet porté par le single « Je ne t’oublie pas » et écoulé à plus de 40.000 exemplaires. Vitaa ira d’ailleurs le défendre dans toute la France à partir du mois d’octobre et fera un passage à l’Accor Arena le 4 décembre 2024. Mais avant ça, elle s’est offerte une belle bouffée d’émotion sur le plateau de la « Boîte à secrets », vendredi dernier, sur France 3.

Toute au long de l’émission, la chanteuse n’a pas pu retenir ses larmes. La star a été émue par un message de son institutrice de maternelle. Elle a également partagé un duo avec la grande Lara Fabian. Mais une surprise en particulier l'a complétement bouleversée.