Les artistes arrivent peu à peu sur la Croisette. Ce vendredi, les chanteurs nommés aux NRJ Music Awards 2025 fouleront la scène du Palais des Festivals pour sa 27e édition.
Et parmi les premiers à s’installer : Kendji Girac. L'artiste, nommé dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone" a partagé un aperçu exclusif de ses loges. Un endroit loin des projecteurs qu'il apprécie particulièrement : "généralement, on entend tout le monde chanter. On rigole un peu de s'écouter chanter", nous confie-t-il, amusé, alors que sa loge se trouve juste à côté de celles de Lenie ou encore de Pierre Garnier.
Vidéo : Kendji Girac aux NRJ Music Awards 2025
Kendji Girac s'échauffe la voix
"Ici, je me chauffe la voix", ajoute-t-il au micro d’NRJ, avant de pousser une vocalise impressionnante. Et pour cause, Kendji prépare sa prestation avec une élève de la Star Academy. "Je vais interpréter une chanson un peu d’opéra", révèle-t-il, sur le point de partir en répétitions.
La cérémonie des NRJ Music Awards 2025 est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21h10, sur NRJ et TF1. En attendant, retrouvez-vous les coulisses de l'événement sur YouTube.