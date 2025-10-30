Les artistes arrivent peu à peu sur la Croisette. Ce vendredi, les chanteurs nommés aux NRJ Music Awards 2025 fouleront la scène du Palais des Festivals pour sa 27e édition.

Et parmi les premiers à s’installer : Kendji Girac. L'artiste, nommé dans la catégorie "Artiste Masculin Francophone" a partagé un aperçu exclusif de ses loges. Un endroit loin des projecteurs qu'il apprécie particulièrement : "généralement, on entend tout le monde chanter. On rigole un peu de s'écouter chanter", nous confie-t-il, amusé, alors que sa loge se trouve juste à côté de celles de Lenie ou encore de Pierre Garnier.