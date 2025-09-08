Star Academy 2025 : quel sera le rôle de Charlotte Cardin et Ed Sheeran ?

Cette année, TF1 mise sur deux artistes internationaux pour enfiler le costume de parrain et marraine de la prochaine promotion de la Star Academy. La chaîne a annoncé la nouvelle, ce samedi 6 septembre, à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Charlotte Cardin, la sensation pop de l’année et Ed Sheeran, la star aux hits incontournables en concert à Paris le 1er Décembre, ont donc été désignés pour assurer cette nouvelle fonction, toujours très attendue.

Et pour cause, si le passage de Vitaa et Clara Luciani fut très apprécié du public, le manque d’implication des artistes internationaux a souvent été pointé du doigt. Robbie Wiliams et James Blunt, plutôt transparents dans les saisons précédentes, en ont fait les frais.

Les fans espèrent désormais se réconcilier avec les stars en dehors de l’Hexagone, dont l’investissement sera inévitablement scruté.

Que les internautes se rassurent, les deux artistes semblent très enthousiastes à l’idée de vivre cette 13ème saison : "C’est un honneur et un nouveau défi pour moi", annonce le chanteur britannique. Quant à la chanteuse originaire de Montréal, elle a "hâte" de découvrir les nouveaux talents.