Star Academy 2025 : quel sera le rôle de Charlotte Cardin et Ed Sheeran ?

Cette année, TF1 mise sur deux artistes internationaux pour enfiler le costume de parrain et marraine de la prochaine promotion de la Star Academy. La chaîne a annoncé la nouvelle, ce samedi 6 septembre, à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.
Charlotte Cardin, la sensation pop de l’année et Ed Sheeran, la star aux hits incontournables en concert à Paris le 1er Décembre, ont donc été désignés pour assurer cette nouvelle fonction, toujours très attendue.
Et pour cause, si le passage de Vitaa et Clara Luciani fut très apprécié du public, le manque d’implication des artistes internationaux a souvent été pointé du doigt. Robbie Wiliams et James Blunt, plutôt transparents dans les saisons précédentes, en ont fait les frais.
Les fans espèrent désormais se réconcilier avec les stars en dehors de l’Hexagone, dont l’investissement sera inévitablement scruté.
Que les internautes se rassurent, les deux artistes semblent très enthousiastes à l’idée de vivre cette 13ème saison : "C’est un honneur et un nouveau défi pour moi", annonce le chanteur britannique. Quant à la chanteuse originaire de Montréal, elle a "hâte" de découvrir les nouveaux talents.
Quel est leur rôle ?
Le devoir de parrain/marraine au sein du mythique château est, avant tout, de faire part de son expérience aux candidats. Ils représentent un soutien émotionnel et professionnel dans leur aventure, les conseillant et les soutenant de manière bienveillante. Mais pas que.
Si les nouveaux élus suivent les pas de leurs ainés, ils devraient réaliser des performances aux côtés de leurs poulains sur certains primes et proposer d’autres surprises. Faire état d’une présence régulière serait aussi très appréciée du public, à l’image de Vitaa en 2022.
Mathieu Vergne, l’un des producteurs du show, avait d’ailleurs souligné l’implication de cette dernière en confiant qu’elle avait mis "la barre haute", la remerciant ainsi d’avoir "donné le 'la' dans ce nouveau style de parrainage".
Depuis son passage, les internautes réclament un(e) parrain/marraine investi et présent pour les élèves.
Sur le papier, les deux artistes semblent parfaitement cocher les cases. Puisque Charlotte Cardin, qui vient tout juste de sortir son single "Tant pis pour elle", a déjà connu deux expériences Star Ac’ aux côtés d’Helena, puis Marine.
Son homologue, quant à lui, a déjà réalisé un duo avec Pierre Garnier lors de son concert à Lille en juillet dernier. Un moment inoubliable pour le Français, qui a pu partager la scène avec son idole.
La nouvelle édition débarquera sur nos écrans d’ici "quelques semaines".