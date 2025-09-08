Lenie fait son grand retour sur scène au NRJ Music Tour d'Haguenau

C'est une nouvelle qui a ravi ses nombreux fans : la chanteuse Lenie, révélée par la Star Academy et récente lauréate de Danse avec les Stars, a fait son grand retour sur scène le 6 septembre 2025 à l'occasion du NRJ Music Tour d'Haguenau.
Juste avant le concert, Lenie a partagé son excitation avec ses abonnés sur Instagram, écrivant en story : "Ça y est c'est la rentrée! A ce soir Haguenau".
Sur scène, l'artiste a interprété son dernier single, "A tes côtés". Habituellement chanté en duo avec Jungeli, la jeune femme a tenu à honorer ses fans en solo, celui que l'on surnomme Petit Génie n'étant pas présent pour l'événement.
Lors de cette soirée évènement, aux côtés de Lenie se sont succédés d'autres artistes de renom, tels que Kendji Girac, Keblack, Marguerite, Leman, Alien et Celestal.
Une pause pour mieux revenir ?
En juillet dernier, la jeune artiste originaire du sud de la France avait annoncé une mise en retrait pour se consacrer pleinement à l'écriture de son premier album, très attendu.
Dans son message, elle évoquait ses "dernières années, riches en émotions, souvent intenses" et le chemin parcouru depuis ses 18 ans. Elle avait également demandé à ses abonnés de faire preuve de patience et de bienveillance.
Son retour sur scène pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Lenie. Après le concert, la chanteuse a partagé son départ pour Paris, laissant espérer un retour en force dans les médias et un premier album très prochainement.