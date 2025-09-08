Lenie fait son grand retour sur scène au NRJ Music Tour d'Haguenau

C'est une nouvelle qui a ravi ses nombreux fans : la chanteuse Lenie, révélée par la Star Academy et récente lauréate de Danse avec les Stars, a fait son grand retour sur scène le 6 septembre 2025 à l'occasion du NRJ Music Tour d'Haguenau.

Juste avant le concert, Lenie a partagé son excitation avec ses abonnés sur Instagram, écrivant en story : "Ça y est c'est la rentrée! A ce soir Haguenau".

Sur scène, l'artiste a interprété son dernier single, "A tes côtés". Habituellement chanté en duo avec Jungeli, la jeune femme a tenu à honorer ses fans en solo, celui que l'on surnomme Petit Génie n'étant pas présent pour l'événement.