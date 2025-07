Pierre Garnier sur un nuage : il partage les coulisses de son duo avec Ed Sheeran

Un mois après ce moment exceptionnel, Pierre Garnier reste sur son petit nuage. L'interprète de "Ce qui me va" vient tout juste de partager sur Instagram une série de photos et vidéos dévoilant les coulisses de ce duo, et de sa tournée. On a même le droit à une version acoustique de "Ceux qu'on était" par Pierre Garnier et Ed Sheeran, dans ce qui semble être les coulisses du stade.