Carlito rend un émouvant hommage à sa maman

On imagine une période difficile pour le YouTubeur en cette rentrée. Ce dimanche 7 septembre, Raphaël Carlier, alias Carlito, a rendu un touchant hommage à sa maman disparue en juillet dernier. Afin d’honorer sa mémoire, l’acolyte de McFly a diffusé une vidéo de 75 minutes sur YouTube nommée "Au revoir Maman", mettant en scène la plage du Veillon en Vendée qu’elle "adorait".
Une séquence où résonne les vagues de l’Océan Atlantique et qui débute par l’annonce de sa disparition : "Chère communauté, le 31 juillet 2025 au soir, ma mère Jeannine Carlier s’est éteinte. Comme vous la connaissiez, ça me semblait important de vous le dire. Et j’en ai besoin je crois".
Suit un message prenant : "75 minutes en hommage aux 75 ans d’une femme douce, gentille et incroyable qui nous a toujours soutenus, mon frère et moi, dans nos projets. Sa beauté et son rire ont marqué notre existence, son optimisme et sa joie circulent dans nos veines comme un merveilleux carburant".
Fidèle à lui-même, c’est avec une touche d’humour que le youtubeur conclut : "J’espère qu’ils ont une bonne wifi là-haut parce qu’elle adorait cette chaîne YouTube et je pense qu’elle va vouloir voir ce que l’on concocte pour la suite. Maman, je t’aime. T’inquiète, les petits vont bien".
"Amatrice d’humour absurde et possédant de superbes goûts musicaux"
En description de sa publication, Carlito ne manque pas d’expliquer son choix de diffusion, autant sur la forme que sur le fond à sa communauté : "Voyez cette vidéo comme un endroit où se recueillir. Je suis plus à l'aise avec cette manière de communiquer, plutôt qu'un post sur Insta, ou plutôt que de ne rien dire. Cette chaîne est l'extension de moi-même, elle-même adorait cette chaîne ainsi que notre communauté, ce qui semblait réciproque, alors je trouve que ça a du sens".
Carlito peut compter sur sa communauté, puisque de nombreux messages de soutiens se sont cumulés en commentaire, dont celui de son ami Mister V : "Force mon frère".
Le vidéaste n'a pas manqué de s’adresser aux soignants, remerciant ainsi les équipes des divers centres hospitaliers qui se sont occupés de Jeannine : "Vos compétences, votre bienveillance ont permis à ma mère de voyager dans les meilleures conditions. Vous faites un travail très difficile, si important, vous avez tout mon respect".
Jeannine Carlier avait 75 ans, décrite par son fils comme une "grande femme élégante fan de nature, amatrice d'humour absurde et possédant de superbes goûts musicaux (Léo Ferré, Juliette, Starmania), elle a tout donné pour ses deux fils. Sortant victorieuse de ses batailles contre la cigarette et l'alcool, elle était toutefois touchée, fragilisée par l'état du monde, la violence des hommes".
Carlito promet à ses fans un prochain retour de ses aventures "Youtubesques".