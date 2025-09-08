Carlito rend un émouvant hommage à sa maman

On imagine une période difficile pour le YouTubeur en cette rentrée. Ce dimanche 7 septembre, Raphaël Carlier, alias Carlito, a rendu un touchant hommage à sa maman disparue en juillet dernier. Afin d’honorer sa mémoire, l’acolyte de McFly a diffusé une vidéo de 75 minutes sur YouTube nommée "Au revoir Maman", mettant en scène la plage du Veillon en Vendée qu’elle "adorait".

Une séquence où résonne les vagues de l’Océan Atlantique et qui débute par l’annonce de sa disparition : "Chère communauté, le 31 juillet 2025 au soir, ma mère Jeannine Carlier s’est éteinte. Comme vous la connaissiez, ça me semblait important de vous le dire. Et j’en ai besoin je crois".

Suit un message prenant : "75 minutes en hommage aux 75 ans d’une femme douce, gentille et incroyable qui nous a toujours soutenus, mon frère et moi, dans nos projets. Sa beauté et son rire ont marqué notre existence, son optimisme et sa joie circulent dans nos veines comme un merveilleux carburant".

Fidèle à lui-même, c’est avec une touche d’humour que le youtubeur conclut : "J’espère qu’ils ont une bonne wifi là-haut parce qu’elle adorait cette chaîne YouTube et je pense qu’elle va vouloir voir ce que l’on concocte pour la suite. Maman, je t’aime. T’inquiète, les petits vont bien".