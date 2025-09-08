Inès Vandamme prof à la Star Academy ? Sa réponse sur TikTok

À l’approche du retour de la Star Academy le 18 octobre prochain, les rumeurs vont bon train concernant l’identité des professeurs de cette nouvelle saison. Ces derniers jours, c’est le nom d’Inès Vandamme, danseuse révélée dans Danse avec les stars, qui a circulé avec insistance sur les réseaux sociaux.

Certains internautes, enthousiastes, l’imaginaient déjà assurer les cours de danse au château de Dammarie-lès-Lys. Mais la principale intéressée a vite tenu à réagir pour clarifier la situation.

Inès Vandamme : "N’hésitez pas à me donner l’heure"

Sur TikTok, ce dimanche 7 septembre, Inès Vandamme a choisi l’humour pour répondre aux spéculations. Aux côtés de son compagnon Antoine Leger, elle a mimé la surprise avant de plaisanter : "Moi qui apprends grâce à TikTok que je suis la prochaine prof de danse de la Star Ac… Du coup, vu que j’étais pas au courant, n’hésitez pas à me donner l’heure de mes cours."

Face à l’avalanche de réactions, la danseuse a ensuite ajouté : "Je pensais pas recevoir autant de messages ! OMG ! Vous êtes trop gentils ! Je suis touchée vraiment ! J’aurais adoré être prof à la Star Ac ! J’ai grandi avec ce programme, j’ai travaillé avec beaucoup de chanteurs qui viendront performer avec les académiciens, j’aime apprendre à danser à celles et ceux qui se pensent ne pas en être capables… Bref, je serai la première devant ma télé pour cette nouvelle saison, et j’espère que vous aussi."