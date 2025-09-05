Charlotte Cardin dévoile son nouveau single "Tant pis pour elle"

C’est le grand retour de la chanteuse originaire de Montréal. Après le succès fracassant de son tube "Feel Good", issu de l'album "99 Nights", sorti en 2023, Charlotte Cardin est de retour, ce vendredi 5 septembre, avec une nouvelle chanson inédite qu'elle présente déjà comme sa "préférée".
Ces dernières semaines, l’artiste canadienne avait amorcé cette sortie en partageant différents extraits sur ses réseaux sociaux, au piano et a cappella, attisant l’impatience de ses fans.
Une artiste complète
Le single, déjà entêtant, s’accompagne d’une pochette que la chanteuse a réalisé elle-même. Elle a en effet renoué avec l'une de ses passions : le dessin et l’illustration.
"J’ai récemment repris contact avec le dessin et l'illustration, une de mes anciennes passions, et ça me fait me sentir tellement inspirée. Je pensais partager cette œuvre d'art que j'ai faite il y a quelques jours", écrit-elle à ses abonnées. Un artwork qui est d'ailleurs devenu l'illustration officielle du single.
"J’ai dessiné ceci ! Heureuse de vous partager le artwork que j’ai créé et animé pour 'Tant pis pour elle'", explique-t-elle en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.
Toujours aussi pop
La veille de la sortie, le 4 septembre, la chanteuse canadienne a organisé une session d’écoute privée et une performance intime à Paris pour ses fans.
Avec ce nouveau morceau, Charlotte Cardin, fan inconditionnelle de Céline Dion, reste fidèle à son univers pop moderne, tout en affirmant davantage sa voix et son écriture. Sur la même dynamique que son tube "Feel Good", la rythmique de ce nouveau titre nous rappelle le morceau qui a envahi les ondes françaises.
Ses fans attendent désormais avec impatience l’annonce d’un prochain album.