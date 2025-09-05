Charlotte Cardin dévoile son nouveau single "Tant pis pour elle"

Une artiste complète

Le single, déjà entêtant, s’accompagne d’une pochette que la chanteuse a réalisé elle-même. Elle a en effet renoué avec l'une de ses passions : le dessin et l’illustration.

"J’ai récemment repris contact avec le dessin et l'illustration, une de mes anciennes passions, et ça me fait me sentir tellement inspirée. Je pensais partager cette œuvre d'art que j'ai faite il y a quelques jours", écrit-elle à ses abonnées. Un artwork qui est d'ailleurs devenu l'illustration officielle du single.

"J’ai dessiné ceci ! Heureuse de vous partager le artwork que j’ai créé et animé pour 'Tant pis pour elle'", explique-t-elle en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.