Clara Luciani, Coldplay, Jlo… Ces stars de la musique vont faire parler d’elles en 2024

Jennifer Lopez

Une petite parenthèse dans sa carrière d’actrice. Jennifer Lopez est de retour en studio pour enregistrer un nouvel album.Plus de 20 ans après « This Is Me… Then », la belle latina sortira « This Is Me… Now ». Un projet de grande envergure prévu pour le 16 février prochain et qui s’accompagnera de la sortie d’un film. En effet, Jlo ne fait pas les choses à moitié, elle qui n’avait rien sorti depuis « A.K.A » en 2014. Le projet s’intitule « This Is Me… Now » : The Film » et sera disponible sur Amazon Prime Video.