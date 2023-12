Miley Cyrus, Shakira, SZA… Ces chanteuses qui ont cartonné avec leurs "revenge songs" en 2023

2. Shakira - « BZRP Music Sessions #53 »

L'artiste qui s’est également faite remarquée pour son goût de la revenge song cette année est Shakira. La belle colombienne de 46 ans a bien tenu à faire comprendre à son ex compagnon, le footballeur Gérard Piqué, qu’il avait perdu une perle. Le 11 janvier 2023, elle sort « BZRP Music Sessions #53 » avec le DJ Bizarrap. Elle y déclare ouvertement la guerre à son ex. On apprend notamment l’infidélité du joueur espagnol (une affaire que la chanteuse à découvert grâce aux pots de confiture de fraises qu’elle retrouvait vide alors que Gérard Piqué détestait ça). Elle chante donc : « Tu m'as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc (…). Tu as changé une Ferrari pour une Twingo, une Rolex contre une Casio. », une attaque directe à Clara Chia Marti, 23 ans, la nouvelle compagne du sportif.

Par la suite, Shakira ne s’est pas arrêtée en si bon chemin et a signé une collaboration avec une autre icône de la musique colombienne : Karol G. Les deux chanteuses s’en prennent à leur exs sur le titres « TQG ( Te Quiero Grande) ». Dans cette première collaboration, les stars se promettent de ne pas répéter les mêmes erreurs que durant leur précédente relation amoureuse, rappelant qu’elles ont pris conscience de leur valeur : « You left, and I got triple ‘m’: much hotter, much tougher, much lighter » ( trad. "Tu es parti et j’ai eu le triple ‘p’ : plus sexy, plus forte, plus légère").