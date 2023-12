Shakira : une statue à son effigie en Colombie !

Réalisée par le sculpteur Yino Márquez, la statue célèbre l’immense carrière de l’ex de Gerard Piqué, et témoigne de la fierté du peuple colombien à l’égard d’une de ses émissaires les plus talentueuses.

Sur la plaque de ce monument figure : « Un 2 février 1977, est venu au monde à Barranquilla : un cœur qui compose, des hanches qui ne mentent pas, un talent incomparable, une voix qui émeut les masses et des pieds nus qui marchent pour le bien des enfants et de l’humanité ».

Une cérémonie en présence des parents de la chanteuse

Ce mardi, une cérémonie d’inauguration a été organisée devant un public dans lequel figuraient William Mebarak et Nidia Ripll, les parents de la chanteuse. Le maire de la ville était également présent pour rendre hommage à Shakira.

La star a partagé sur ses réseaux des photos de ses parents devant la statue. Un évènement qui a rendu fière et heureuse l’interprète de « Whenever, Wherever », consacrée par trois « Latin Grammy Award » pour son morceau en 2023 assassin envers Gerard Pique : « BZRP Music Sessions, Vol. 53 ».