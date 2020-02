Beyoncé et Jay-Z, M. Pokora et Christina Milian…: Top 5 des couples de chanteurs

Beyoncé et Jay-Z

Le couple Carter fait rêver des millions de fans depuis les débuts de son histoire, en 2003. À eux deux, Jay-Z et sa femme Beyoncé pèsent des millions de dollars. Véritables vedettes dans les charts ou sur scène, ils sont devenus des icônes.

Tout commence, en 2002, lorsque Jay-Z rencontre Beyoncé pour lui proposer un duo, «03 Bonnie & Clyde». Le rappeur est charmé par la jeune femme mais leur idylle ne démarrera qu’un an plus tard, lorsque Queen B aura plus de 18 ans. Ils officialisent alors leur relation en sortant le hit «Crazy in Love».

Beyoncé et Jay-Z se marient en 2008 et filent le parfait amour. Le couple de superstars décide même de renouveler ses vœux de mariage 10 ans plus tard. En juin 2018, une nouvelle affole la Toile : les Carter ont sorti un album en commun. Composé de neuf titres, «Everything Is Love» a l’effet d’une bombe dans le monde de la musique. Tournées, albums, marque de vêtement… Le couple bâtit un empire que rien ni personne ne peut dissoudre. Même pas les infidélités de Jay-Z.

Matt Pokora et Christina Milian

M. Pokora et Christina Milian forment également un couple que la musique rassemble. Rien ne prédisait que la chanteuse américaine tombe amoureuse du Frenchy. Et pourtant, ils sont aujourd’hui les heureux parents d’un petit Isaiah. Les deux artistes se sont rencontrés en août 2017, sur la Côte d’Azur. L’entente entre les deux est immédiate. Matt et Christina vont finir par ne plus se quitter. Sur les red carpet ou encore sur les réseaux sociaux, ils enchainent les déclarations d’amour.

En janvier 2018, Matt Pokora décide de prendre une pause dans sa carrière et part s’installer auprès de sa belle, à Los Angeles. Lorsqu’il revient sur le devant de la scène, en 2019, c’est toujours accompagné de sa chanteuse préférée que l’interprète de «Tombé» brille. Christina Milian fait même une apparition hyper sexy dans son clip «Ouh Na Na». Le couple qui fait rêver tous les Français est aujourd’hui plus comblé que jamais grâce à la fille de la chanteuse, Violet, mais aussi grâce à leur fils, Isaiah, né le 20 janvier dernier.

Alicia Keys et Swizz Beatz

Alicia Keys et son producteur de mari, Swizz Beatz, font parties des stars très discrètes qui vivent leur amour cachés. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 2008 alors que le rappeur était marié à une autre. Deux ans plus tard, ils organisent un magnifique mariage, en Corse. Depuis, ils coulent des jours heureux avec leurs deux fils Egypt et Genesis et ont l'air amoureux comme au premier jour.

Cardi B & Offset

La relation de Cardi B et Offset passionne des millions de fans dans le monde! Les deux rappeurs ont pour vocation commune le hip-hop. Tout s’est fait très rapidement entre les deux tourtereaux. Ils se sont mis en couple début 2017 et se sont mariés assez vite, en septembre de la même année. Quelques mois plus tard, Cardi B annonce sa grossesse et donne naissance à une petite fille, prénommée Kulture, le 10 juillet 2018.

Mais tout n’est pas rose dans la vie amoureuse de la rappeuse. Offset avoue ses infidélités ce qui pousse Cardi B à le quitter… Pour finalement lui pardonner en janvier 2019. Les deux rappeurs ont sorti un duo ultra hot, en avril 2019, «Clout», dans lequel ils règlent leurs comptes avec les haters.

Camila Cabello et Shawn Mendes

Camila Cabello et Shawn Mendes n’étaient qu’au départ que de très bons amis. C’est au moment de leur collaboration sur «Señorita» que les deux chanteurs se rapprochent. Le clip hyper sexy de leur hit les montre plus complices que jamais. Pour les internautes, cela ne fait aucun doute, ils sont ensemble. Ils attendront quelques semaines plus tard pour officialiser leur amour, lors des MTV Vidéo Music Awards 2019. Depuis, Camila Cabello et Shawn Mendes ne tarissent pas d’éloges l’un sur l’autre et n’hésitent plus à parler de leur relation.