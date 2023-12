Ces titres de Beyoncé et Taylor Swift qui peuvent sauver des vies

Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga… leur musique pour secourir

Et si les récents titres des deux popstars américaines permettent de faire un massage cardiaque efficient, ils ne sont pas les seuls. En effet, l’organisme à but non-lucratif en a profité pour créer une playlist rassemblant tous les titres au tempo parfait. Parmi les sélectionnés on retrouve, « Break My Soul » de Beyoncé, « Poker Face » de Lady Gaga, « Uptown Funk » de Bruno Mars, « I Wanna Dance With Somebody » de Withney Houston ou encore « Stayin’ Alive » des Bee Gees.

Pour rappel, un massage cardiaque s’effectue en posant le talon d'une main sur le sternum d'un homme, d'une femme ou d'un adolescent effondré. Il faut ensuite poser son autre main sur la première et appuyer fortement et rapidement à une fréquence de 100 à 120 battements par minute.