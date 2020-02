Taylor Swift, Harry Styles, M. Pokora… les 10 hits 2019 parfaits pour la Saint-Valentin

Harry Styles – Adore You

Un autre ancien membre du groupe One Direction a aussi marqué l’année 2019. Il s’agit d’Harry Styles qui a dévoilé pour la fin de la décennie «Adore You». Inspiré de ses expériences passées, l’artiste – qui a aussi offert un nouvel album «Fine Line» - se penche sur une idylle passionnée : «Honey, ahh / I’d walk through fire for you / Juste let me adore you».