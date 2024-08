Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 : qui pourrait performer ?

Tout comme pour la cérémonie d’ouverture, de nombreuses rumeurs sur la soirée qui clôturera les Jeux Olympiques de Paris 2024 circulent depuis quelques jours. NRJ fait le point sur les artistes qui pourraient faire une apparition ce dimanche 11 août au Stade de France.

Phoenix

Si Gojira est le groupe de métal français le plus suivi à l’international, en ce qui concerne l'électro, c’est bien Phoenix qui a la palme. Portés par la voix de Thomas Mars, les Versaillais sont actifs depuis 1999 et continuent de faire parler d’eux. En 2022, le duo dévoile son dernier album « Alpha Zulu » qui a rencontré un très grand succès critique, un an après avoir rempli la prestigieuse enceinte du Madison Square Garden de New-York. D’après les informations de Parisien, le groupe devrait bien performer ce dimanche soir.