Star Academy 2025 : Marine, Lenie et Ebony électrisent le premier prime

On l’attendait, la voici. La nouvelle saison de la Star Academy est enfin de retour. Cette année, 17 nouveaux élèves vont s’affronter chaque semaine pour décrocher la victoire. Et pour lancer cette édition en beauté, le prime du samedi 18 octobre a réuni plusieurs anciens académiciens venus partager la scène avec la nouvelle promotion, tandis que d’autres, comme Franck et Emma, étaient installés dans le public pour assister au show.

Marine performe et fait monter les nouveaux élèves sur scène

Parmi eux, Marine, grande gagnante de la saison 2024, a signé un retour remarqué. Elle a offert au public un moment plein de complicité en interprétant avec les nouveaux élèves deux de ses titres emblématiques : "Ma faute" et "Cœur maladroit". Elle a ensuite livré une prestation de son dernier single, "Restes d’averses", de la bande originale du film "Regretting You", au cinéma le 29 octobre en France.