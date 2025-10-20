Star Academy 2025 : Marine, Lenie et Ebony électrisent le premier prime

On l’attendait, la voici. La nouvelle saison de la Star Academy est enfin de retour. Cette année, 17 nouveaux élèves vont s’affronter chaque semaine pour décrocher la victoire. Et pour lancer cette édition en beauté, le prime du samedi 18 octobre a réuni plusieurs anciens académiciens venus partager la scène avec la nouvelle promotion, tandis que d’autres, comme Franck et Emma, étaient installés dans le public pour assister au show.
Marine performe et fait monter les nouveaux élèves sur scène
Parmi eux, Marine, grande gagnante de la saison 2024, a signé un retour remarqué. Elle a offert au public un moment plein de complicité en interprétant avec les nouveaux élèves deux de ses titres emblématiques : "Ma faute" et "Cœur maladroit". Elle a ensuite livré une prestation de son dernier single, "Restes d’averses", de la bande originale du film "Regretting You", au cinéma le 29 octobre en France.
Ebony chante "Rage"
Autre moment fort de la soirée : Ebony, demi-finaliste face à Marine l’an dernier, a envoûté le public avec une prestation inédite à la télévision de son titre "Rage". À 21 ans, la chanteuse et danseuse propose un titre afrobeat puissant, dans lequel elle exprime toute "sa rage". "Là t’es dans ton élément", a commenté Nikos Aliagas, visiblement heureux de constater le chemin parcouru par l’artiste depuis son entrée au château.
Lenie de retour avec son nouveau titre "Lumière"
Enfin, Lenie a présenté pour la première fois son nouveau titre "Lumière". Ancienne élève de la promo 2023, la jeune femme originaire de La Ciotat poursuit une belle ascension. Après son duo remarqué "À Tes Côtés" avec Jungeli, nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Collab/Duo Francophone", et sa victoire à la 14e saison de Danse avec les stars, Lénie confirme son talent de chanteuse et de danseuse.
D’anciens élèves feront-ils de nouvelles apparitions lors des prochains primes ? Il y a fort à parier. Les fans, eux, s’impatientent déjà de retrouver Pierre Garnier, Helena ou encore Marguerite, figures emblématiques des saisons passées.
Le deuxième prime de la Star Academy aura lieu samedi 25 octobre à 21h10 sur TF1.