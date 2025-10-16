Star Academy 2025 : qui sont les nouveaux professeurs ?

Alain Degois

Autre professeur : Alain Degois, alias "Papy", est une figure incontournable du théâtre français. Fondateur de la compagnie Déclic Théâtre à Trappes, il a été le mentor de nombreux artistes, dont Jamel Debbouze, Issa Doumbia et Arnaud Tsamere. Reconnu pour son engagement en faveur de la diversité et de la transmission, Alain a également collaboré avec la Comédie-Française pour former des enseignants à l'improvisation théâtrale.

L'équipe pédagogique 2025 :

Aux côtés de Jonathan et Alain, l'équipe pédagogique reste composée de :

Sofia Morgavi : professeur de chant

Marlène Schaff : en charge de l'expression scénique

Ladji Doucouré : coach sportif

Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue : répétitrices

Quant à la direction de la Star Academy, Michael Goldman conserve son poste. Avec cette équipe renouvelée, la saison 2025 s’annonce riche en émotions et en découvertes, aussi bien pour les élèves que pour les téléspectateurs.

Rendez-vous ce samedi 18 octobre à 21h10 sur TF1 pour enfin découvrir la nouvelle promotion de la Star Academy 2025.