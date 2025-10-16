Star Academy 2025 : qui sont les nouveaux professeurs ?

Un chorégraphe et une figure de la comédie : cette année la Star Academy accueille des nouveaux profils pour muscler son corps professoral. Lors du showcase organisé au Grand Rex en septembre dernier, Nikos Aliagas a, en effet, présenté au public deux nouveaux enseignants.
Jonathan Jenvrin
À commencer par Jonathan Jenvrin, alias John. À 34 ans, le chorégraphe rejoint le château après avoir collaboré avec des stars internationales comme Rihanna, Dua Lipa ou Kylie Minogue. Son expérience s'étend également aux comédies musicales françaises, ayant participé à des productions comme "Le Roi Soleil" et "Mozart, l'opéra rock". En plus de sa carrière de chorégraphe, Jonathan a été vu sur les plateaux de Danse avec les stars et lors du concours Miss France, sur lesquel il a assuré la direction artistique des tableaux. Sur Instagram, le danseur réunit près de 70.000 abonnés.
Alain Degois
Autre professeur : Alain Degois, alias "Papy", est une figure incontournable du théâtre français. Fondateur de la compagnie Déclic Théâtre à Trappes, il a été le mentor de nombreux artistes, dont Jamel Debbouze, Issa Doumbia et Arnaud Tsamere. Reconnu pour son engagement en faveur de la diversité et de la transmission, Alain a également collaboré avec la Comédie-Française pour former des enseignants à l'improvisation théâtrale.
L'équipe pédagogique 2025 :
Aux côtés de Jonathan et Alain, l'équipe pédagogique reste composée de :
-
Sofia Morgavi : professeur de chant
-
Marlène Schaff : en charge de l'expression scénique
-
Ladji Doucouré : coach sportif
-
Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue : répétitrices
Quant à la direction de la Star Academy, Michael Goldman conserve son poste. Avec cette équipe renouvelée, la saison 2025 s’annonce riche en émotions et en découvertes, aussi bien pour les élèves que pour les téléspectateurs.
Rendez-vous ce samedi 18 octobre à 21h10 sur TF1 pour enfin découvrir la nouvelle promotion de la Star Academy 2025.