Star Academy : cette élève a déjà été finaliste d'une émission musicale

De retour devant les caméras. Cinq ans après ses débuts sur les plateaux, Anouk revient en force à la Star Academy et espère bien aller le plus loin possible. La jeune femme de 20 ans, originaire de Wanze en Belgique, a déjà participé à une émission musicale en 2020 et pas des moindres. A seulement 15 ans, Anouk a gravi les échelons de "The Voice Kids Belgique" et a su briller dès les auditions à l’aveugle du télécrochet jusqu’en finale.
Avec son timbre de voix cristallin, elle a bluffé les coachs dès la première épreuve sur "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga. Vitaa, Slimane et Matthew Irons n’ont pas hésité une seule seconde avant de se retourner.
"Je l’ai trouvée flamboyante", déclare sa mère émue
Quelques années plus tard, on peut dire que la voix d’Anouk a largement gagné en maturité. En interprétant "Aimée pour de vrai" d'Helena, elle a fait sensation lors de la soirée de lancement de la Star Academy, ce 18 octobre, et est déjà annoncée comme l’une des favorites des semaines à venir.
Le parcours de la jeune femme n’est pas sans rappeler celui de Marine, grande gagnante de la saison précédente elle aussi passée par "The Voice Kids". Aura-t-elle la même trajectoire que l’interprète de "Ma Faute" ? La réponse se précisera au fur et à mesure des épisodes au château de Dammarie-les-Lys et pendant les primes.