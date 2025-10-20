Star Academy : cette élève a déjà été finaliste d'une émission musicale

De retour devant les caméras. Cinq ans après ses débuts sur les plateaux, Anouk revient en force à la Star Academy et espère bien aller le plus loin possible. La jeune femme de 20 ans, originaire de Wanze en Belgique, a déjà participé à une émission musicale en 2020 et pas des moindres. A seulement 15 ans, Anouk a gravi les échelons de "The Voice Kids Belgique" et a su briller dès les auditions à l’aveugle du télécrochet jusqu’en finale.

Avec son timbre de voix cristallin, elle a bluffé les coachs dès la première épreuve sur "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga. Vitaa, Slimane et Matthew Irons n’ont pas hésité une seule seconde avant de se retourner.