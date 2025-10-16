"C’est un marathon" : les conseils de Marguerite à la nouvelle promo de la Star Academy

Le - Par .

Marguerite - NRJ Music Tour Haguenau 2025
NRJ HITS

Radio digitale

NRJ HITS

Gims, David Guetta, Lady Gaga

  1. NRJ 10 000 HITS

    NRJ 10 000 HITS

    Bruno Mars, Mariah Carey, M Jackson

  2. NRJ AT WORK

    NRJ AT WORK

    Coldplay, Bruno Mars, Imagine Dragons

  3. NRJ NO REPEAT

    NRJ NO REPEAT

    Adele, Drake, Coldplay

  4. NRJ CHILL

    NRJ CHILL

    Trinix, Plüm, Lost Frequencies

  5. NRJ SUMMER CHILL

    NRJ SUMMER CHILL

    Vintage Culture, Adam Port, Zerb

Dernières news

Dernières vidéos

Marguerite

Marguerite

Star Academy 2025

Star Academy 2025