"C’est un marathon" : les conseils de Marguerite à la nouvelle promo de la Star Academy

Marguerite a révélé ses meilleures astuces pour profiter pleinement de l’expérience Star Ac au château de Dammarie-les-Lys au micro du Supershow mercredi 15 octobre. Voici quelques unes de ses recommandations pour passer ces quelques semaines intenses dans des conditions optimales.

La première est avoir un nombre d'heures important de sommeil. Il faut se coucher tôt ! Le secret d’une bonne performance réside surtout dans des nuits réparatrices. Marguerite explique que la Star Ac est une véritable épreuve d’endurance : "Dès le premier jour il faut dormir tôt, même si c’est tentant de discuter. C’est un marathon ma belle."

"J'avais l'impression d'être en colo (...) ça permet de lâcher prise."

En guise de deuxième conseil, l’interprète du titre à succès "Les filles, les meufs" insiste sur le fait de ne pas trop penser aux avis des téléspectateurs au quotidien : "j’avais l’impression d’être en colo et je n’avais pas forcément tilté sur le nombre de gens qui regardent l’émission, c’est vraiment pas mal parce que ça permet de lâcher prise." Si l’audience de la Star Academy et l’engouement que le programme suscite peuvent impressionner, il s’agit de rester concentré sur le moment présent.

Enfin, la jeune artiste dévoile à l'équipe du Supershow qu’elle avait emporté des photos de ses proches dans sa valise. Rassurant ou au contraire "hyper creepy" ? En tout cas une chose est sûre, ça l’a aidé à se rappeler de leur physique.

Marguerite, révélée au public dans la dernière saison de la Star Academy, est nommée dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone" aux NRJ Music Awards 2025. Rendez-vous sur TF1 et NRJ le 31 octobre prochain pour connaître les noms des gagnants des NRJ Music Awards 2025 !