Jungeli et Lenie signent le futur hit de l'été avec "À Tes Côtés"

En seulement quelques heures, "À Tes Côtés", le premier duo de Jungeli et l'ex candidate de la Star Academy, Lenie, a déjà trouvé son public et se place dans les tendances YouTube. Sorti ce vendredi 4 avril, le titre s'inscrit dans la continuité du hit "Petit Génie" avec une mélodie accrocheuse.

Pour accompagner la sortie du featuring, les deux artistes ont partagé une vidéo témoignant de leur complicité en studio : casque sur les oreilles, paroles sur leur téléphone et petits pas de danse. "On a bossé pendant des semaines, des jours, des heures pour trouver un morceau qui nous correspondait à tous les deux et que [Lenie] kiffe", confie Jungeli sur Instagram.