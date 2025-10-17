Star Academy Tour 2026 : dates, lieux, billetterie… Toutes les infos

La nouvelle édition de la Star Academy démarre sur les chapeaux de roue. Après la liste des diverses nouveautés, l'intégration d'influenceurs et la mise en lumière de certains candidats, TF1 dévoile désormais les dates de la tournée qui attendent les élèves de cette saison inédite.

Les candidats sillonneront ainsi les routes de l’Hexagone, à partir du 27 février 2026 à la Reims Arena jusqu'au 7 juin au Palais Nikaïa de Nice. Un show sera évidemment prévu à l’Accor Arena de Paris le 3 avril 2026.

Avant de découvrir le casting complet qui rejoindra les trois candidats déjà connus du public Léo, Sarah et Théo, les fans découvriront les prémisses de cette saison inédite, très attendue, dans le before diffusé ce vendredi 17 octobre sur la plateforme TF1+.

Rendez-vous ce samedi 18 octobre 2026 pour le lancement de la treizième édition de la Star Academy et en billetterie le 21 octobre prochain afin de pouvoir assister à la tournée évènement.