Helena, Pierre Garnier, Grégory Lemarchal... les anciens mis à l’honneur dans le teaser de la Star Academy 2025

Une édition très attendue

Si certains s’étonnent de l’absence de quelques figures du télé-crochet telles que Jennifer, Nolwen Leroy ou encore Lénie, les messages touchants se mulitpilient sur les réseaux sociaux : "Tous ces artistes qui ont grandi avec nous", commente un abonné, quand un autre fait directement référence à Grégory : "Le meilleur pour la fin". On peut même lire des félications adressées à la chaîne : "J’adooooore ce nouveau générique ! Banger wow !".

Une prochaine saison qui s’annonce épique, s’offrant notamment deux stars internationales en guise de parrain et marraine : Charlotte Cardin et Ed Sheeran. Les deux artistes accomplis auront pour mission de chaperonner et conseiller les nouveaux élèves du château.

Alors, pour ne rien rater de cette nouvelle édition, rendez-vous le 18 octobre prochain sur TF1.