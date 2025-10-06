Helena, Pierre Garnier, Grégory Lemarchal... les anciens mis à l’honneur dans le teaser de la Star Academy 2025

Ce n’est plus un secret pour personne, l’emblématique château de la Star Academy rouvrira ses portes à seize nouveaux candidats, le samedi 18 octobre 2025. Nouveau visuel, nouvelles recrues au sein de l’équipe pédagogique, deux candidats révélés en exclusivité et une bande-annonce inédite diffusée ce samedi 4 octobre durant l’entracte de The Voice Kids, puis sur les réseaux sociaux. Il est clair que TF1 met le paquet pour cette nouvelle aventure.
Intitulée "La bande-originale de nos vies", le teaser de cette treizième édition met à l’honneur les hits des précédents candidats tels que Helena, Pierre Garnier, Marine ou encore Marguerite, mais aussi le morceau "Ecris l’histoire" de Grégory Lemarchal, irremplaçable icône du show télévisé et vainqueur de l’année 2024.
Une édition très attendue
Si certains s’étonnent de l’absence de quelques figures du télé-crochet telles que Jennifer, Nolwen Leroy ou encore Lénie, les messages touchants se mulitpilient sur les réseaux sociaux : "Tous ces artistes qui ont grandi avec nous", commente un abonné, quand un autre fait directement référence à Grégory : "Le meilleur pour la fin". On peut même lire des félications adressées à la chaîne : "J’adooooore ce nouveau générique ! Banger wow !".
Une prochaine saison qui s’annonce épique, s’offrant notamment deux stars internationales en guise de parrain et marraine : Charlotte Cardin et Ed Sheeran. Les deux artistes accomplis auront pour mission de chaperonner et conseiller les nouveaux élèves du château.
Alors, pour ne rien rater de cette nouvelle édition, rendez-vous le 18 octobre prochain sur TF1.