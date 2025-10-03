Ulysse (Star Academy) sort un nouveau single "L’année prochaine"

Alors que la Star Academy fera son grand retour le 18 octobre prochain sur TF1, la carrière musicale des anciens élèves du château s’accentuent chaque jour un peu plus. En parallèle de Marine, Ebony, Marguerite ou encore Charles, Ulysse n’échappe pas à la règle.

Le chanteur originaire de Marseille continue de faire découvrir son univers à son public avec son tout nouveau titre intitulé "L’année prochaine". Sur des sonorités pop-rock et un style décontracté, le jeune artiste fait perdurer la période estivale en se remémorant ses souvenirs de vacances.

"Les cheveux dans le vent et les yeux plissés. On oubliait le temps sans plus penser. Et si c'était ça toute l'année ? Et si ça se n’arrêtait jamais ?", exprime le chanteur dans son premier couplet.

Un morceau inédit et entêtant qui annonce l’avancement du premier opus très attendu de l’ex académicien, qui devrait apparaître dans nos playlists d’ici la fin de l’année 2025.

En attendant, Ulysse signe ainsi son troisième morceau avec "L'année prochaine" déjà disponible sur les plateformes de streaming.