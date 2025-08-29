"J'ai des frissons" : Marguerite affole les internautes avec son single "les avions"

Les paroles évoquent l'amour après la fin d'une relation. Un sujet qui ne semble pas avoir laissé les internautes de marbre : "Je pleurs dans mon lit depuis tout à l'heure", "J'ai des frissons, trop forte", "Merci pour ces paroles pleines de sens, et surtout merci Marguerite", peut-on lire dans les commentaires sous la vidéo YouTube.

"Les avions" devrait faire partie de la setlist des concerts de la tournée de Marguerite. L'interprète de "Les filles, les meufs" s'apprête, en effet, à sillonner les routes de France à partir du 28 novembre 2025. Avant cela, elle sortira son tout premier EP intitulé "grandir", le 26 septembre prochain.