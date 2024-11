La 26ème édition des NRJ Music Awards s’est tenue à Cannes ce 1er novembre. A cette occasion, une pléiade de stars a monté les marches du Palais des Festivals de Cannes. Sur le tapis rouge, les artistes ont été très créatifs. A l’image de Santa qui s’est présentée dans une tenue de guerrière accompagnée de ses soldats romains.



Tel un arc-en-ciel, Teddy Swims a arboré un trench coloré ajusté d’un chapeau de cowboy. Helena, quant à elle, a opté pour un look glamour avec une longue robe noire et blanche échancrée sur la hanche gauche, accompagnée d’escarpins argentés. La plus belle surprise du tapis rouge vient d’Amir. L’artiste est arrivé avec sa compagne, dévoilant sa troisième grossesse avec un joli babybump.