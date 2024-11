Gagnant de la Révélation Internationale : Benson Boone

A seulement 22 ans, Benson Boone a déjà conquis le cœur du public français, grâce à son premier album "Fireworks & Rollerblades". Le phénomène américain de la pop est le vainqueur de la catégorie "Révélation Internationale" face à Chappell Roan, Dasha, Myles Smith et Teddy Swims.



Gagnants de la Collab'/duo Francophone : Dadju & Tayc "I love you"

Ils ont bien fait d'unir leurs forces et leurs voix. Les deux chanteurs lovers sont soutenus par leurs fans en cette 26e cérémonie des NRJ Music Awards. Dadju et Tayc remportent le prix de la "Collab'/duo Francophone" grâce à leur titre sensuel "I love you", extrait de leur album commun "Heritage".



Gagnants de la Collab'/duo International : Lady Gaga & Bruno Mars - "Die with a smile"

Ils ont créé la surprise en août dernier en dévoilant leur duo "Die with a smile". Lady Gaga et Bruno Mars collaborent sur cette ballade pop qui marque le grand retour du chanteur sur le devant de la scène. Les deux superstars ont cumulé près de 4,5 millions d'écoutes en seulement 24h grâce à leur hit. Un immense succès aujourd'hui confirmé par un trophée aux NRJ Music Awards 2024. La Mother Monster et Bruno Mars sont les vainqueurs de la catégorie "Collab'/duo International".



Gagnante de l'Artiste Féminine Internationale : Taylor Swift

La popstar la plus puissante du monde ajoute une nouvelle récompense à son palmarès déjà bien fourni. Taylor Swift est élue "Artiste Féminine Internationale" aux NRJ Music Awards 2024. Un prix qui marque une année au sommet pour la chanteuse. L'interprète de "Cruel Summer" mettra un point final à sa colossale tournée internationale "Eras Tour", le 8 décembre prochain à Vancouver, au Canada. Une série de concerts record en termes d'affluence et de recettes.



Gagnant de l'Artiste Masculin International : The Weeknd

Le chanteur canadien se lance dans une nouvelle ère. The Weeknd a annoncé l'arrivée prochaine de son opus "Hurry Up Tomorrow" qui vient clore la trilogie formée par ses précédents projets "After Hours" et "Dawn FM". Il a ainsi présenté le premier extrait puissant de son album, "Dancing in the Flames", en septembre dernier. Un retour en force récompensé par un Award dans la catégorie "Artiste Masculin International".

Gagnant du Groupe International : Coldplay

Les Britanniques menés par Chris Martin ont la joie d'ajouter un sixième NRJ Music Awards à leur prestigieuse liste de récompenses. Coldplay remporte, ce soir, le prix du "Groupe International" face à Imagine Dragons, Linkin Park, Måneskin et OneRepublic. Le quatuor continue d'embarquer ses fans dans son univers pop et joyeux grâce à son album sorti récemment, "Moon Music".

Gagnant du Hit International : Benson Boone - "Beautiful things"

Benson Boone est un artiste à suivre de près. L'étoile montante de la pop reçoit son deuxième trophée de la soirée grâce à son immense succès "Beautiful Things", élu "Hit International". La voix suave et puissante de l'artiste embarque complètement le public sur cette chanson d'amour douce et électrique, restée au sommet des charts pendant plusieurs semaines à sa sortie, en février dernier.