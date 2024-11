Dans cet entretien décalé, la chanteuse québécoise, Charlotte Cardin, nous dévoile non sans humour ses réactions face à des situations insolites et improbables inspirées des coulisses de la cérémonie.

Que ferait-elle si elle s'apercevait qu'un autre artiste avait la même tenue qu'elle sur le tapis rouge du Palais des Festivals ou si un fan montait sur scène pendant sa prestation aux NRJ Music Awards ?

"Ça, je me suis toujours demandée..."

Tu ferais quoi si tu avais le temps de te balader à Cannes ?

"J'irais à la plage, ça me manque tellement. En plus, à Montréal, on s'apprête à affronter l'hiver, alors il faut que je fasse mes réserves de vitamines D", commente Charlotte Cardin.

Tu ferais quoi si un fan montait sur scène pendant ta prestation aux NRJ Music Awards ?

"Ça, je me suis toujours demandée... Ça m'est déjà semi arrivé à un concert à Chicago. J'ai une fan qui m'a agrippé les mains et qui ne voulait plus me lâcher (…) J'ai un peu figé. Alors j'avoue, je pense que je figerais (…) Ça dépend aussi de l'énergie de la personne", commente la star de "Confetti".

Tu ferais quoi si tu t'apercevais qu'un autre artiste a la même tenue que toi …

"Je pense que j'en profiterais pour prendre plein de photos avec cette artiste. Je pense que ça ferait un joli moment photo."

Découvrez toutes les réactions de Charlotte Cardin à nos questions insolites dans la vidéo.

Charlotte Cardin aux NRJ Music Awards

Charlotte Cardin fait sa première apparition aux NRJ Music Awards cette année. Elle sera sur scène avec le duo de DJ Ofenbach pour une performance sur le titre "Overdrive".

La cérémonie est à suivre en direct, vendredi 1er novembre, à partir de 21H10 sur TF1 et NRJ.