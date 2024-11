Il l'a dévoilé sur le tapis rouge des NRJ Music Awards, ce vendredi 1er novembre. Le chanteur Amir, tout de rouge vêtu, est arrivé au bras de sa compagne Lital Haddad qui exhibait un magnifique ventre arrondi. La famille va donc s'agrandir et accueillir un troisième enfant après les naissances de deux garçons, respectivement en 2019 et en 2022.

Comme un clin d'œil, le chanteur de "Sommet" et sa femme avaient déjà choisi le tapis rouge des NRJ Music Awards pour dévoiler le baby bump de Lital Haddad en 2018. Il faut croire que les marches de Cannes portent bonheur au couple. Pour NRJ, Amir a même dévoilé le sexe du futur bébé et c'est un... garçon. Et de trois donc pour la famille Haddad.