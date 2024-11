A seulement 22 ans, Pierre Garnier connait un succès retentissant. Huit mois après sa victoire de la "Star Academy", il est nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Révélation Francophone". Pour l'occasion, le chanteur a pu bénéficier des conseils avisés d'un habitué de la cérémonie : Matt Pokora !

"Il faut se dire qu'il y a tous les collègues autour qui regardent. Il y en a en coulisses, d'autres dans la salle. Il y a la tension du direct", prévient l'interprète de "Elle me contrôle" au micro d'NRJ. Il poursuit : "Il y a ce truc de vouloir montrer aux autres qu'on a les épaules pour assumer une performance sur scène et passer après untel et untel." Pierre Garnier, qui a confirmé sa présence à Cannes le 1er novembre prochain, pourrait en effet monter sur scène pour interpréter ses plus grands hits devant d'autres grandes stars comme David Guetta, Indochine, Clara Luciani ou encore Gims.

Conclusion ? "Il faut profiter un maximum mais ne pas oublier que c'est une cérémonie. Il faut marquer son empreinte", confie M.Pokora. Ce à quoi Pierre Garnier répond avec humour : "Ok j'ai la pression maintenant. "