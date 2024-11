Vitaa se livre comme jamais dans le documentaire "Vitaa : Je m'appelle Charlotte"

Vitaa à cœur ouvert. Faisant écho à son dernier album, dont le titre reprend sobrement son véritable prénom "Charlotte", la chanteuse Vitaa se raconte intimement dans le documentaire "Vitaa : Je m'appelle Charlotte", partageant son histoire agrémentée d'images d'archives et de témoignages inédits de ses proches et notamment de Slimane et de son mari, Hicham.

"Phoenix", "artiste à part", "symbole d'espoir"… Les qualificatifs ne manquent pas dans l'entourage de l'artiste multi récompensée pour commenter son parcours. Une trajectoire jalonnée de difficultés et de doutes que Vitaa a su surmonter. Ce documentaire regroupe ainsi des personnalités aussi diverses qu'Amel Bent ou Carla Bruni, Dadju, Gims, Matt Pokora ou encore Tony Parker.

Vitaa : un parcours hors normes

De ses débuts aux premiers succès, à travers sa proximité avec la rappeuse Diam's et l'explosion du titre "Confession nocturne", puis le carton de l'album "VersuS" avec son ami Slimane, Vitaa évoque sa carrière, bien sûr, mais également et surtout la femme qui se cache derrière la chanteuse. Celle qui fait face aux épreuves, parmi lesquelles le récent homejacking dont elle a été victime et qui a bouleversé sa vie.

"Vitaa : Je m'appelle Charlotte" est à découvrir, ce vendredi 22 novembre à 21H25, sur TMC, en partenariat avec NRJ.