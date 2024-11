Vitaa à cœur ouvert sur son physique dans "Je m'appelle Charlotte"

Charlotte, une femme sensible

Dans un extrait dévoilé cette semaine, Vitaa se confie sur sa perte de poids mais également de dysmorphophobie dont elle souffre au quotidien. "Charlotte, rien que de le dire, vous ne savez pas ce que ça me coûte. Je me suis jamais aimée tout court en fait. J’ai été beaucoup plus ronde dans ma vie. J’ai fait 15 à 20 kilos de plus que le poids que je fais actuellement. Je crois que mon cerveau est resté bloqué sur ça."

Elle évoque également la pression constante liée à la célébrité : "Les gens me disent : t’as une maladie, tu ne te vois pas comme tu es. Mais je pense que tant qu’on n’est pas constamment dans la lumière et sous les projecteurs, on ne peut pas comprendre ce que c’est. Essuyer les critiques, les commentaires, les insultes... tout ce qu’on reçoit en tant que personnage public"

Depuis le mois dernier, Vitaa est en tournée dans toute la France. Toutes les dates sont à retrouver ici.