Invitée au micro de NRJ pour présenter son nouvel album "Solo", sorti vendredi 26 octobre, Louane a partagé ses impressions sur sa nouvelle nomination aux NRJ Music Awards. Nommée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone", elle n’a pas caché son enthousiasme. "Ça a une saveur particulière de gagner un NMA", a-t-elle confié, avant d'ajouter : "sans en faire des caisses sur la partie honorifique, c'est assez incroyable. Mais en plus de ça, c'est un milieu dans lequel il y a tellement de travail. C'est toujours une joie extrême."

Louane en mode girl power

Nommée dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone", Louane se retrouve cette année en compétition avec Zaho De Sagazan, Aya Nakamura, Santa et Vitaa, la gagnante de l’an dernier. "Après, je sais que je suis nommée dans une catégorie où tout le monde le mérite. Donc c'est assez intense", confie-t-elle. Un challenge qu’elle aborde avec fair-play : "Ce ne sont pas des concurrentes, ce sont des femmes extraordinaires qui font de la musique, qui méritent toutes d’avoir ce prix".

Pour la chanteuse de "La Pluie", cette nomination est avant tout une célébration entre artistes qu’elle respecte et admire. "C’est super parce qu’en fait, on y va toutes, et pour les connaître toutes, je peux parler un peu ouvertement. On y va toutes dans l'optique que tout le monde le mérite. Quoi qu'il arrive, c'est cool".

Rendez-vous à ne pas manquer

Pour découvrir la grande gagnante de la catégorie "Artiste Féminine Francophone", rendez-vous le 1er novembre prochain lors des NRJ Music Awards. Une cérémonie à suivre sur TF1 et NRJ.