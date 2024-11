Vitaa à propos de son documentaire "Je m'appelle Charlotte" : "On ne m'a jamais vue comme ça"

Vitaa "maman rongée par la culpabilité" : elle se confie dans son documentaire

Vitaa a récemment partagé un nouvel extrait du documentaire "Je m'appelle Charlotte" sur son compte Instagram. Sur ces images, on se rend compte des difficultés de la star française pour mener de front sa carrière de chanteuse et son quotidien de maman. On l'entend ainsi dire : "Je vais vous raconter toutes les difficultés que j'ai rencontrées pour construire ma vie de famille."

On aperçoit alors les visages de ses deux fils, Liham, 13 ans, Adam, 9 ans, en train de jouer dans la piscine. L'ex-acolyte de Slimane insiste sur son désir de protéger ses enfants du star-system. "Je ne les emmène pas en tournée. Ils ont une vie, l'école, ils sont à la maison. Je veux qu'ils gardent leur rythme. Je n'ai pas envie qu'ils fassent un métier qui fait partie de cette industrie mais maintenant, je me cache de rien, ils savent ce que je fais et tout", se livre l'artiste avant de s'adresser à ses enfants, sans filtre : "Vous vous en foutez non ? Que votre mère, c'est Vitaa ?".

Vitaa est également maman d'une petite fille de 2 ans et demi, Noa. La chanteuse est mariée à Hicham Bendaoud depuis l'année 2010.

Rendez-vous le 22 novembre prochain sur TMC pour tout savoir sur Vitaa dans "Je m'appelle Charlotte", à partir de 21h.