"Je n'ai que deux mains" : Vianney partage l'avancée de la construction de sa cabane

À la surprise générale, Vianney avait annoncé, le 23 juin dernier, vouloir "réapprendre à être chanteur". L'artiste de 34 ans avait exprimé le besoin de faire une pause et de se consacrer pleinement à une nouvelle aventure, plus qu'inattendue : la construction d'une cabane.

"Après quelques années à produire sans cesse avec et pour d'autres artistes, entre mon studio et The Voice, j'ai décidé de construire une cabane, seul ; plus proche du silence, de la nature, et finalement de moi-même. Construire plutôt que produire", a expliqué l'interprète de "Where do I go".

"Vous pensez que j'y arriverai ?"

Un mois plus tard, Vianney nous donne de ses nouvelles avec une vidéo publiée sur YouTube. On le retrouve à la manœuvre sur son chantier, en train de faire du feu, creuser, scier, clouer… jusqu'à poser les fondations de sa cabane au beau milieu de la nature.

"Je ne suis pas expérimenté, donc ce ne sera pas parfait. Mais je rêve d'écrire mes prochaines chansons dans ce refuge. J'y mettrai un lit, une table, un poêle, une guitare et un piano. Je fais tout pour finir avant Noël, même si j'ai déjà pris un peu de retard. Vous pensez que j'y arriverai ?", nous prévient l'ancien coach de The Voice.