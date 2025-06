Vianney farceur : le chanteur surprend les visiteurs du Musée Grévin, et c'est hilarant

Mais Vianney a décidé de pousser l'illusion encore plus loin. A cette occasion, il a réservé une surprise aux visiteurs le jour J du reveal : il s’est fait passer pour sa propre statue. Installé dans une posture fidèle à son double de cire, guitare en main et regard figé, il attendait que les curieux s’approchent… avant de bouger ou de chanter soudainement. Résultat ? Des cris, des rires et des réactions entre surprise et hilarité.

Une entrée au musée fidèle à l’esprit espiègle de l’artiste qui restera dans les mémoires.