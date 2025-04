"The Voice" : Pierre Garnier, M. Pokora... Découvrez les invités prestigieux de la finale

Qui sera sacrée plus belle voix de France ? Ce samedi 3 mai, les quatre candidats encore en lice dans la 14e saison de The Voice sur TF1 vont livrer leurs dernières performances sur scène pour la grande finale, dans l'espoir de succéder à Alphonse, vainqueur de l'édition précédente. ​

Dans le quatuor de finalistes, on compte Mega dans la team de Vianney, Il Cello dans celle de Florent Pagny, Mickaël Gallo du côté de Patricia Kaas et Gianni dans l'équipe de Zaz. Chacun d'entre eux a su séduire les coachs et le public au fur et à mesure de la compétition. Ils livreront sur scène plusieurs performances, dont un duo avec leur coach. Mais aussi un titre solo tiré de leur répertoire personnel.