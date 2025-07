"Elle a tout" : Marine rêve d'un featuring avec Sabrina Carpenter

Marine continue de ravir son public. Alors que ses fans savourent son nouvel album "Cœur Maladroit", sorti le 27 juin dernier, la grande gagnante de la Star Academy a enregistré une session acoustique pour la chaîne CSTAR. Accompagnée d'un guitariste ou de son piano, la jeune chanteuse a proposé une reprise pleine de douceur et d'émotion de ses deux titres phares "Ma Faute" et "Cœur Maladroit".

Et ce n'est pas tout. Marine a ensuite décidé d'interpréter en exclusivité le hit de Sabrina Carpenter, "Please Please Please". Sa revisite très personnelle du titre n'a pas manqué de subjuguer ses fans. "Une voix sur please please please qui me donne la chair de poule. Encore un style de chanson qui lui va si bien !!!!", "Son interprétation de Please est sublime", "Le cover de Sabrina Carpenter est à tomber.... on découvre même une nouvelle facette de sa voix", ont-ils commenté sur YouTube.