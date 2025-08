Blackpink au Stade de France : comment se préparer pour les concerts "2025 World Tour" à Paris ?

Les 2 et 3 août 2025, les Blackpink enflammeront le Stade de France pour deux shows explosifs. Ouverture des portes, dress code aux couleurs du groupe ou encore météo (légèrement) capricieuse... Découvrez tout ce qu'il faut savoir pour vivre le concert comme un vrai Blink.

À quelle heure arriver au Stade de France ?

Le concert des Blackpink commencera aux alentours de 20h00, avec une ouverture des portes prévue deux heures plus tôt. Mais attention, les fans les plus déterminés risquent d’être au rendez-vous dès le petit matin pour décrocher les meilleures places en fosse.

Pour accéder au Stade, voici les possibilités qui s'offrent à vous :

RER B : station La Plaine Stade de France

RER D : station Stade de France - St Denis

Métro 12 : station Front Populaire

Métro 13 : station St Denis - Porte de Paris

Métro 14 : station St Denis - Pleyel

Train H : station St Denis

Tram 1 : station St Denis Basilique

Tram 8 : station St Denis Porte de Paris

Bus : n°139 / 153 / 173 / 255 / 350

Blackpink au Stade de France : température et dress code

Niveau météo, la température de samedi est prévue entre 13 °C et 23 °C, avec du soleil mais un risque d’orages dans l’après-midi. Le dimanche promet des prévisions similaires avec un temps plutôt nuageux et quelques averses possibles durant la soirée.

Malgré la météo changeante, le concert promet son lot de fans aux looks plus incroyables les uns que les autres. Pour l’occasion, les Blinks misent sur un style black & pink ("noir et rose"). Concernant les accessoires, les traditionnels lightstick seront également de la partie pour illuminer le stade au rythme des chansons.

Sur TikTok, de nombreux utilisateurs partagent leurs idées make-up ou encore astuces pour préparer au mieux son sac. Petit rappel indispensable : glissez-y surtout votre précieux sésame, votre billet d’entrée !