Indochine : la dernière date de l'Arena Tour sold-out en seulement 1h !

Au cours de cette tournée, Indochine réserve à son public beaucoup de surprises et tient d'ailleurs à ne jamais interpréter les mêmes chansons. De "L'Aventurier" à "Canary Bay" en passant par "J'ai demandé à la Lune", l'Arena Tour puise dans l'extraordinaire discographie du groupe pour ne jamais lasser les spectateurs. "Comme on passait quatre soirs par semaine dans les villes, on a deux setlists différentes. Donc deux intro différentes", avait expliqué Nicola Sirkis au micro de Camille Combal, le 24 mars dernier.