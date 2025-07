Aya Nakamura a-t-elle failli participer à Secret Story ?

En 2017, alors que la saison 11 de Secret Story prépare son lancement pour début septembre, la production contacte Aya Nakamura, encore à ses débuts dans la musique, pour rejoindre l’émission. Une période qui coïncide avec la sortie de son premier album, "Journal intime", resté plus confidentiel.

Alors quelle a été sa réponse ? Dans une interview accordée au Nouvel Obs, la chanteuse explique sa décision. "Au début, Emmnuel Macron venait de devenir président, j'étais un peu connue sur les réseaux sociaux, on m'a proposé de faire “Secret Story”, explique-t-elle avant de poursuivre, puis "j’ai dit non. J’avais envie d’être chanteuse et je ne voulais pas que ça me colle".

Un choix payant

Aujourd’hui, Aya Nakamura est l’une des artistes francophones les plus écoutées au monde. Son second album, "Nakamura" (2018), porté par les hits "Djadja" et "Copines", dépasse le milliard de streams et s’impose comme l’album francophone le plus écouté de l’histoire.

Et ce n’est pas tout. Après une série de succès, elle a marqué les esprits avec une prestation historique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, avant d’être immortalisée au Musée Grévin en juin 2025.

Preuve que rien ne l’arrête et qu’elle a bien raison de continuer à suivre son instinct.