Super Bowl 2024 : Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga… Toutes les stars présentes au match

C’était l’évènement à ne pas louper ce dimanche 11 février : le Super Bowl. Comme chaque année la finale de la NFL a eu le droit à son lot de personnalités. Après l’annonce de la présence d’Usher pendant la mi-temps du match, les fans ont eu du mal à se contenir. Finalement, le public a été plus que gâté : le SoFi Stadium a accueilli Alicia Keys, H.E.R mais aussi Will.i.am, Lil Jon et Ludacris pour un show hors du temps.

« Où est Charlie? » dans les tribunes du Super Bowl 2024

Bien qu’ils étaient le centre de l’attention, les artistes ayant performé à la mi-temps du Super Bowl n'étaient pour autant pas les seules célébrités présentes ce dimanche 11 févrie. D'autres stars n'ont pas manqué cet énorme rendez-vous, et les spectateurs ont pu s'amuser à chercher des figures connues dans les gradins du stade.

La plus facile à trouver tant les regards et les caméras étaient tournés vers elle : Taylor Swift. La chanteuse s’est entourée de ses amies Blake Lively, Lana Del Rey et Ice Spice pour soutenir son petit-ami, Travis Kelce, joueur au sein de l’équipe victorieuse des Kansas City Chiefs.