Taylor Swift : bientôt le mariage ? Travis Kelce répond !

Aujourd'hui, plus rien n'est assez démesuré pour l'évènement sportif le plus suivi des États-Unis, le Super Bowl. Chaque année, il rassemble des stars du monde entier et est scruté par de nombreux fans du monde entier. Impossible d'avoir oublié l'an dernier la prestation de Rihanna qui annonçait sa deuxième grossesse lors du concert de la mi-temps. Une surprise qui avait fait le tour du globe.



Alors pour cette nouvelle édition, la presse s'attend à de nouveaux rebondissements de la part des people. Et pour cause ! Les regards sont rivés vers le petit ami de la superstar Taylor Swift. Travis Kelce est en effet attendu pour défendre son équipe, les Chiefs de Kansas City, face aux San Francisco 49ers face, ce dimanche 11 février 2024.

Travis Kelce : « Je me concentre sur l'obtention de cette bague »

Pour promouvoir cette finale, le joueur de football américain était convié à une conférence de presse durant laquelle il a répondu aux questions des journalistes. Naturellement, la question est venue sur le tapis : demandera-t-il Taylor Swift en mariage, ce dimanche 11 février ? Sans surprise, l'homme de 34 ans a d'abord répondu qu'il se concentrait « sur l'obtention de cette bague », c'est-à-dire, la victoire de son équipe. « C'est tout ce qui me préoccupe en ce moment », a-t-il affirmé.



Pour rappel, « la bague du Super Bowl » n'est bien évidemment pas celle des fiançailles mais celle du prix remis chaque année aux vainqueurs de la finale organisé par la National Football League. Malgré tout, Travis Kelce en a profité pour adresser toutes ses félicitations à son amoureuse, qui a rafflé les Grammy Awards 2024 en remportant deux prix, celui du Meilleur album pop et Meilleur album de l'année. Un exploit qui fait d'elle l’artiste américaine la plus de fois récompensée pour ses albums de l’Histoire des Grammys. A cette occasion, la chanteuse en a profité pour annoncer l'arrivée de son 11ème opus qui sortira le 19 avril.

« Elle est incroyable », a-t-il déclaré aux journalistes. « Elle réécrit elle-même les livres d'Histoire, et je lui ai dit que je devais remplir ma part du contrat et rentrer à la maison avec du matériel aussi ». Alors, ses souhaits de victoire au Super Bowl seront-ils exaucés ? Réponse lors de la finale.