Usher au Super Bowl: combien va-t-il être payé pour son concert?

Une prestation très attendue. La finale de la NFL réunit des millions de téléspectateurs chaque année. L’évènement sportif permet aussi à un artiste de briller sur scène pendant le mythique show de la mi-temps. Ce dimanche 11 février 2024, le monde entier aura les yeux rivés sur le Super Bowl opposant les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco mais surtout sur le concert de 13 minutes d’Usher.

Après le triomphe de Rihanna l’an dernier, c’est au tour de la légende du R’n’B d’offrir une performance époustouflante, cette fois-ci à l'Allegiant Stadium de Las Vegas.

Le show de la mi-temps a de nombreux avantages

Alors que les lives de la mi-temps du Super Bowl ont pour habitude d’en mettre les pleins yeux et sont très suivis, on peut s’attendre à ce que les artistes qui performent reçoivent une coquette somme d'argent en retour. Et bien détrompez-vous.

En réalité, Usher ne va pratiquement rien toucher de la part de la NFL. En effet, tous les artistes qui se produisent durant la finale du Super Bowl, ne sont pas rémunérés.

Joanna Hunter, la porte-parole de la NFL a récemment confirmé dans les colonnes de «Forbes» : «Les artistes n’étaient pas payés. Nous couvrons seulement les dépenses et les productions mises en place.»

Mais ne soyons pas trop tristes pour Usher et toutes les autres stars qui ont assuré le show avant lui. Les chanteurs n’ont pas besoin de recevoir un chèque puisque ce show regardé par des millions de personnes à travers le monde leur fait une incroyable publicité. L’exposition à, elle seule, contribue à catapulter leurs ventes d’albums et de tournées.